Сенат Нидерландов 23 мая обсудит Соглашение об ассоциации с Украиной

Источник: 112.ua

Сенат Нидерландов проведет дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"23 мая голландский сенат обсудит Соглашение об ассоциации с Украиной", - написал Йозвяк.

Кроме того, он добавил, что 30 мая состоится голосование сената за ратификацию Соглашения.

Как сообщалось, 23 февраля нижняя палата голландского парламента поддержала закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина – ЕС. За данное решение проголосовали 89 депутатов из 150, "против" – 55.

Отметим, что Нидерланды – единственная страна ЕС, которая не завершила процедуру ратификации этого документа.