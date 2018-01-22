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22.01.2018

Сенат США открыл путь для возобновления работы правительства

Источник: DW

Сенат США в понедельник, 22 января, проголосовал за прекращение дебатов по проекту временного бюджета. Теперь законодателям предстоит принять сам законопроект, что позволит федеральному правительству продолжить работу как минимум до 8 февраля. Как сообщает агентство Reuters, за это время между республиканцами и демократами должно быть достигнуто соглашение по вопросу формирования федерального бюджета.

Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

20 января Сенату США не удалось согласовать проект временного бюджета, из-за чего правительственные организации вынуждены были закрыться, а большинство их сотрудников отправили в неоплаченные отпуска. Подобная трехдневная чрезвычайная бюджетная ситуация стала первой, начиная с октября 2013 года. Тогда аналогичный кризис продлился 16 дней.

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