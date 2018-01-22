Сенат США открыл путь для возобновления работы правительства
Источник: DW
Сенат США в понедельник, 22 января, проголосовал за прекращение дебатов по проекту временного бюджета. Теперь законодателям предстоит принять сам законопроект, что позволит федеральному правительству продолжить работу как минимум до 8 февраля. Как сообщает агентство Reuters, за это время между республиканцами и демократами должно быть достигнуто соглашение по вопросу формирования федерального бюджета.
20 января Сенату США не удалось согласовать проект временного бюджета, из-за чего правительственные организации вынуждены были закрыться, а большинство их сотрудников отправили в неоплаченные отпуска. Подобная трехдневная чрезвычайная бюджетная ситуация стала первой, начиная с октября 2013 года. Тогда аналогичный кризис продлился 16 дней.