Сенат США открыл путь для возобновления работы правительства

Источник: DW

Сенат США в понедельник, 22 января, проголосовал за прекращение дебатов по проекту временного бюджета. Теперь законодателям предстоит принять сам законопроект, что позволит федеральному правительству продолжить работу как минимум до 8 февраля. Как сообщает агентство Reuters, за это время между республиканцами и демократами должно быть достигнуто соглашение по вопросу формирования федерального бюджета.