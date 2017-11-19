Сенатор США призвал Трампа предоставить летальное оружие для Украины

Источник: 112.ua

Член Комитета по вопросам вооруженных сил Джеймс Инхоф направил письмо Президенту США Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине летальных оборонительных вооружений. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Продолжающаяся агрессия России и ее постоянный отказ уважать территориальную целостность Украины требует от нас – тех кто уважает правовой порядок, сильного ответа. И этот ответ должен заключаться в предоставлении летального оборудования в рамках поддержки Украины, чтобы она могла защитить себя и сдержать дальнейшую российскую агрессию", - цитируют письмо дипломаты.

Сенатор подчеркивает, что позиция о летальном вооружении для Украины отражена в недавно принятом Конгрессом Оборонном бюджете США на 2017-2018 гг., которым, в частности предусмотрено выделение политики помощи Украине в размере 350 млн долларов США.

Своим письмом сенатор Инхоф напоминает о двопартийном обращении 27 сенаторов в начале 2017 года в период переходной Администрации, в котором американские законодатели призвали Президента Дональда Трампа расширить объемы военной помощи Украине и предоставить ей летальные вооружения.

Сенатор также отметил личные впечатления о серьезности ситуации после двух визитов в Украину, осуществленных для поддержания тренировочной миссии, которую проводит Национальная гвардия Штата Оклахома.