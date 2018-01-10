Сенатор США задал неудобные вопросы Apple по поводу медленной работы старых iPhone

Источник: Українські новини

Apple в конце прошлого года рассказала, что специально замедляет работу старых устройств. После этого на компанию свалилось множество претензий, в том числе и от сенатора США.

Во вторник председатель сенатского комитета по торговле Джон Туне заявил, что Apple должна ответить на ряд вопросов, как компания приняла решение о снижении производительности в старых iPhone.

В письме к главному исполнительному директору Apple Тиму Куку сенатор спрашивает, как компания отслеживает жалобы клиентов на производительность. Также он хочет узнать, рассматривает ли Apple возможность предоставления скидок тем клиентам, которые заплатили полную стоимость за замену аккумулятора до того, как в декабре компания предложила скидки на это.

Тогда Apple заявила, что снизит цену замены батареи с гарантийным обслуживанием до 29 долларов с 79 долларов за iPhone 6 или более позднюю версию. Компания также обновит свою операционную систему iOS, чтобы пользователи могли убедиться, что батарея находится в плохом состоянии и влияет на производительность телефона.

Представитель Apple не ответил на этот вопрос.