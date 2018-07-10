Сенцов написал письмо лидеру группы Бумбокс

Источник: Корреспондент.net

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо фронтмену группы Бумбокс Андрею Хлывнюку. Об этом во вторник, 10 июля, музыкант сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и невозможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!!!" - отметил Хлывнюк.

В письме режиссер благодарит лидера Бумбокса за их музыку. Также он написал, что получил открытку, которую ему отсылал Хлывнюк.