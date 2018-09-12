12.09.2018
Сенцов номинирован на премию Сахарова – журналист
Источник: Корреспондент.net
Крупнейшая фракция в Европейском парламенте – Европейская народная партия – номинировала заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии имени Андрея Сахарова.
Об этом во вторник, 6 августа, в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", – написал журналист.
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