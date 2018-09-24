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24.09.2018

Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Источник: DW

Украинский режиссер Олег Сенцов, который 135-й день держит голодовку в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа. Об этом мэр города Анна Идальго сообщила в понедельник, 24 сентября, в Twitter.

Соответствующее решение единогласно поддержали депутаты местного муниципального совета.

"Париж всегда будет на стороне защитников индивидуальных свобод, свободы выражения мнений и демократии", - отметила градоначальник.

По ее словам, речь идет о "символическом акте", "акте надежды".

Во французской столице продолжается бессрочная "цепная" голодовка в поддержку украинского режиссера. Солидарность с ним объявили активисты, политики, художники. Каждые 24 часа они сменяют друг друга у здания российского посольства.

20 лет лишения свободы

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных.

В середине августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера - от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

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