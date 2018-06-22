Сенцов в колонии написал публичное письмо

Источник: Корреспондент.net

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал в колонии письмо всем, кто его поддерживает. Фотографию письма в пятницу, 22 июня, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал кинопродюссер Евгений Гиндилис.

Так, в письме заключенный благодарит за смелость всех, кто не боится его открыто поддерживать.

Текс письма:



"Тем, кто надел футболки, и не только! Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться - это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий, не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе, начался, именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы! Ваш Олег Сенцов".