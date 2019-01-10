Сенцов закончил роман и не собирается прекращать общественную деятельность, - письмо режиссера

Источник: Українські новини

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ, написал письмо, в котором сообщил, что не собирается прекращать творческую и общественную деятельность.

Об этом сообщила уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которой и было адресовано письмо, на своей странице в соцсети Facebook.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или тем более, унывать - не дождутся.... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - процитировала Геращенко режиссера.

Также Сенцов написал, что продолжает много работать и в конце декабря 2018 закончил новый роман.

Геращенко добавила, что режиссер ожидает выхода в свет сборника его рассказов и романа в 2019 году, также должны начаться съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

"Когда читаешь такой силы письмо, написанное 30 декабря 2018, в тюрьме, полученное после прохождения тюремной цензуры только сейчас, в очередной раз удивляешься мужеству Олега и настроенности на позитив, несмотря на все тяжелые обстоятельства", - написала Геращенко.