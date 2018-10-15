"Их Королевские высоты ценят поддержку, которую получают от людей по всему миру со времен своей свадьбы, которая состоялась в мае, и счастливы, что смогли поделиться этой счастливой новостью с общественностью", - сказано также в обращении.
15.10.2018
Сенсация дня: принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца
Источник: Українські новини
В королевской семье Великобритании ожидается пополнение. 34-летний принц Гарри и его 37-летняя жена Меган Маркл сделают Ее Величество Елизавету прабабушкой восьмой раз.
Сенсационную новость объявили через Twitter дворца.
"Их Королевские Высочества, герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019-го года", - сказано в сообщении.
Новости раздела
Мир
15.10.2018
Болгария отказалась участвовать в Евровидение-2019
Соответствующее решение Национальное болгарское телевидение приняло для оптимизации государственных расходов.
Мир
15.10.2018
РПЦ разрывает отношения с Константинополем
Синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
Мир
14.10.2018
Нидерландский министр заявила о кибервойне с Россией
Министр обороны Нидерландов заявила, что стране надо избавиться от наивности в вопросе кибербезопасности. По ее словам, Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.
Мир
14.10.2018
ФРГ, Германия и Великобритания ждут объяснений от Эр-Рияда в связи с пропажей журналиста
Главы МИД трех стран требуют привлечь к ответственности виновных в исчезновении Джамаля Хашогги. Инцидент может спровоцировать введение санкций со стороны США. Саудовские власти грозят дать ответ на это.
Мир
14.10.2018
Трамп допустил отставку главы Пентагона
Президент США отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".
Мир
13.10.2018
МВФ предупреждает об угрозах для мировой экономики
Экономический рост в мире может замедлиться и прекратиться, в частности, из-за торгового конфликта между США и Китаем, считают в Международном валютном фонде.
Мир
13.10.2018
Папа римский лишил сана двух епископов из-за домогательств
Бывшие чилийские архиепископы Марко Антонио Орденес Фернандес и проживающий в ФРГ Хосе Кокс Унееус обвиняются в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
Мир
12.10.2018
Первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе стала Мариз Конде
Французская писательница Мариз Конде описывает "ужасы колониализма и хаос постколониализма", заявило жюри альтернативной Нобелевской премии.
Мир
12.10.2018
Власти Турции освободили американского пастора Эндрю Брансона
Из-за ареста священнослужителя США ввели санкции, которые привели к обрушению турецкой лиры. Пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы.
Мир
12.10.2018
Доходы бюджета выросли на 89 миллиардов - Минфин
За девять месяцев текущего года поступление в бюджет недовыполнены на 7,7 миллиардов гривен.
Мир
11.10.2018
У Московского патриарха отобрали выданное в 1686 году право назначать Киевского митрополита
Данное решение принял патриарший синод 11 октября
Мир
11.10.2018
За 9 месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-й
С января по сентябрь текущего года в разных странах мира погибло больше журналистов, чем за весь прошлый год. Более половины из них убиты в зонах военных конфликтов.
Мир
11.10.2018
Томоса нет. Синод согласился дать УПЦ автокефалию
Вселенский Патриархат приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет анафему Филарета.
Мир
10.10.2018
В Нью-Йорке разрешили выбирать гендерно-нейтральную категорию "X" в свидетельствах о рождении
Актер Азия Кейт Диллан, который не признает себя мужчиной или женщиной
Мир
10.10.2018
В Дагестане обещают поощрять жалобы на экстримизм в интернете смартфонами
Акция длится уже почти полгода
Мир
10.10.2018
Генсек Совета Европы не исключил выхода РФ из состава организации
Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, против нее могут ввести дополнительные санкции, заявил генсек СЕ. В организации готовятся к выходу РФ из ее состава.
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10.10.2018
Взрывался череп. Как погибали жертвы Везувия
Химики и криминалисты уточнили причину гибели некоторых жителей римского Геркуланума, умерших во время извержения Везувия.
Мир
10.10.2018
В РФ заявили, что Сенцов ест и "выглядит здоровым"
Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание украинский режиссер якобы не высказал
Мир
09.10.2018
ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь
Беларусь - единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания, заявили Федерика Могерини и Турбьёрн Ягланд.
Мир
09.10.2018
Олег Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии
Европарламент объявил трех претендентов на Сахаровскую премию. Помимо украинского режиссера, в списке значатся НКО, спасающие беженцев, и марокканский правозащитник.
Мир
09.10.2018
The Sun сообщила о переброске РФ в Ливию спецназа ГРУ и комплексов С-300
Россия осуществляет военную поддержку Халифы Хафтара, контролирующего восток Ливии, пишет британская газета. В РФ эту информацию опровергают.
Мир
09.10.2018
ПАСЕ отложила изменение санкционных правил
В сессионном зале Ассамблее не нашлось достаточно голосов для поддержки изменений регламента.
Мир
08.10.2018
Убивший журналистку датчанин не будет обжаловать пожизненный приговор
В апреле Петер Мадсен был приговорен судом Копенгагена к пожизненному заключению. Убийство шведской журналистки вызвало массовый резонанс во всем мире.