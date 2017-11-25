25.11.2017
Сепаратисты "ЛНР" избрали новым главарем бывшего СБУшника
Источник: Українські новини
"Народный Совет" самопровозглашенной "ЛНР" утвердил исполняющим обязанности "главы" Леонида Пасечника.
Об этом сообщает сепаратистский сайт "ЛИЦ".
"Депутаты" приняли решение единогласно.
Отмечается, что Пасечник Леонид Иванович родился 15 марта 1970 года в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии Алексея Епишева.
Работал в Службе безопасности Украины начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела.
С 9 октября 2014 года - "министр государственной безопасности Луганской Народной Республики".
Новости раздела
Война
23.11.2017
Минобороны: Из Луганска вывезли в РФ все наличные
В банках и банкоматах Луганска якобы отсутствуют наличные средства.
Война
22.11.2017
ВСУ готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении, - Полторак
"Если будет обострение, то мы будем действовать адекватно. Мы к этому готовы, мы отслеживаем ситуацию", - сказал он.
Война
19.11.2017
Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Широкиного и Гнутово, - штаб
Всего российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие
Война
17.11.2017
Жилой сектор Попасной обстреляли из артиллерии
Были повреждены хозяйственные постройки, здание местного отдела полиции, а также линии электроснабжения.
Война
14.11.2017
На Донбассе два села накрыли из Града – Жебривский
Обстрел начался вечером со стороны Горловки.
Война
13.11.2017
В ДНР готовятся к большому наступлению
Захарченко сообщил, что идет подготовка к наступлению.
Война
11.11.2017
Турчинов: РФ стягивает к границе "миротворцев"
Помешать планам России поможет закон о реинтеграции Донбасса, уверен Турчинов.
Война
11.11.2017
Боевики на Донбассе удерживают в заложниках 152 человека, - Геращенко
Представитель контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отметила, что процесс освобождения заложников остается заблокированным больше года
Война
10.11.2017
День в АТО: Боевики применили тяжелое вооружение, ранен один украинский военный
Террористы открывали огонь из минометов, зенитной установки и танка
Война
01.11.2017
Сутки в зоне АТО: один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения
Всего незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины
Война
31.10.2017
Украина усилит границу с Россией – СНБО
Границу усилят из-за активизации российских спецслужб.
Война
29.10.2017
Авдеевка попала под обстрел из гранатометов
Огонь велся по частному сектору города.
Война
27.10.2017
Боевики на блокпостах проверяют у местных жителей телефоны и аккаунты в соцсетях
Страшнее поездки не было с начала 2015 года, - написал житель ОРДЛО в социальной сети
Война
27.10.2017
ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов
Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков
Война
24.10.2017
В районе АТО с начала суток погибли четверо военных, трое были ранены, - штаб
Два бойца погибли от ранений, полученных при обстреле, еще двое подорвались на взрывном устройстве
Война
22.10.2017
ОБСЕ: Донецк проводит учения в запрещенных местах
Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и бронетехнику военного типа в зоне безопасности.
Война
20.10.2017
Швейцария передала Донбассу гуманитарную помощь
Стоимость груза составила 150 тысяч долларов.
Война
15.10.2017
Ситуация в зоне АТО: боевики свыше 20 раз открывали огонь по украинским позициям в субботу
Потерь среди бойцов ВСУ нет
Война
06.10.2017
ВСУ получили модернизированные автомобили
Украинским военным передали модернизированные автомобили для ремонта бронетехники и ее заправки.
Война
04.10.2017
Закон о Донбассе: главные положения
В законе о Донбассе говорится о миротворцах ООН, Минских соглашениях.
Война
04.10.2017
ОБСЕ: Военные ВСУ убили мужчину в Счастье
В результате обстрела украинскими военными мужчина получил ранения, от которых умер.