Сепаратисты обстреляли позиции сил ООС на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток, 1 января 2019, на Донбассе зафиксирован один обстрел украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Отмечается, что противник нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении. Сепаратисты выпустили мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Отмечается, что украинские военные не ответили на вражескую провокацию, соблюдая условия полного прекращения огня.

"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.