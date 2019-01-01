01.01.2019
Сепаратисты обстреляли позиции сил ООС на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
С начала текущих суток, 1 января 2019, на Донбассе зафиксирован один обстрел украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
Отмечается, что противник нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении. Сепаратисты выпустили мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
Отмечается, что украинские военные не ответили на вражескую провокацию, соблюдая условия полного прекращения огня.
"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.
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