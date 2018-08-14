Сепаратисты обстреляли промсектор Новолуганского

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области сепаратисты обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм промышленный сектор населенного пункта Новолуганское. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По результатам обстрела со стороны сепаратистов офицеры СЦКК зарегистрировали попадание тяжелых боеприпасов в хозяйственные постройки, принадлежащие агрофирме Бахмутский аграрный союз.

Также в СЦКК отметили, что следствием таких нарушений может стать разрушение очистных сооружений, попадание более 1,8 кубических метров вредных отходов производства в местные водоемы, что в дальнейшем приведет к отравлению грунтовых вод и гуманитарной катастрофе в населенных пунктах Новолуганское, Травневе, Доломитное, Гладосово, Гольмовское и Горловка для более 50 тысяч гражданских лиц.