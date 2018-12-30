Сепаратисты обстреляли силы ООС у Новотошковского

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 воскресенья один раз нарушили режим прекращения огня.

Указано, что позиции украинских войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Как заверили в штабе ООС, украинские военные продолжают придерживаться условий полного прекращения огня.