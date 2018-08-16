Сепаратисты применили Грады в районе Светлодарска

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты обстреляли позиции операции Объединенных сил в районе Светлодарска (Донецкая область) из реактивной системы залпового огня Град. Об этом со ссылкой на данные СЦКК сообщает в четверг, 16 августа, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, отмечено, что в ночь на четверг были обстреляны позиции Объединенных сил в районе Светлодарска с применением РСЗО БМ-21 Град.

"Обстрел начался около 01:00 со стороны неподконтрольного Дебальцево. В сторону позиций Объединенных сил были выпущены 13 реактивных снарядов калибром 122 мм. Также сепаратисты вели огонь из минометов калибром 120 мм", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что потерь вследствие обстрела в рядах украинских войск и среди гражданских нет.

"В последний раз на Донбассе применялись реактивные системы залпового огня еще 20 мая, когда в район города Авдеевка прилетели 20 реактивных боеприпасов", - отметили в штабе.