Сепаратисты требуют деньги за пересечение КПП

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты требуют плату у граждан за ускоренное пересечение линии разграничения с территории, неподконтрольной Украине. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в субботу, 7 апреля.

"В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицкое ". Граждане прибывают крупными партиями раз в полчаса-час на личном автотранспорте и в автобусах. Сами путешественники отмечают, что такую ситуацию создают представители НЗФ: за ускорение движения они требуют плату", - говорится в сообщении.

Как заверяют пограничники, о такой же ситуации рассказывают люди граждане, вынужденные оставаться на временно оккупированной территории.

"Граждане описывают "таксы" боевиков за ускоренный проезд и условия, в которых приходится пересекать линию соприкосновения", - отмечают в ГПСУ.

В частности, в сообщениях отмечается, что водители маршрутных автобусов, которые курсируют через КПВВ, "делятся с "пограничниками ДНР" - 1000 рублей с маршрутки и 50 - за каждого пассажира".

"Перед Пасхальными праздниками пассажиропоток становится более интенсивным. Украинские пограничники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан. В случае необходимости увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и не остались в "серой зоне" после закрытия КПВВ", - отметили в пограничной службе.