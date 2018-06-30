Сепаратисты уменьшили количество обстрелов - штаб

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в субботу, 30 июня, сепаратисты уменьшили количество провокационных обстрелов против украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, в течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов противник уменьшил провокации против наших подразделений. Враг два раза нарушил режим прекращения огня, один раз из запрещенного минскими договоренностями оружия.

"Днем враг в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия на донецком направлении и выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово на мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

На других направлениях днем было тихо. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - отмечается в сообщении.