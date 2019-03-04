Сепаратисты впервые с начала года применили танки

Источник: Корреспондент.net

В понедельник, 4 марта, сепаратисты на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в том числе – из танков. Погиб один украинский военнослужащий.

Отмечается, что впервые с начала года противник применил огонь из танков. Случилось это у населенного пункта Лебединское. Также на этой территории сепаратисты применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного дважды стреляли из минометов 120-го калибра.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм сепаратисты обстреляли украинских воинов в районе населенного пункта Широкино.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования стреляли у поселка Пески.

В районе поселка Зайцево было обстреляно расположение ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, за предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.