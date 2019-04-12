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12.04.2019

Сепаратисты за день девять раз открывали огонь

Источник: Корреспондент.net

С начала суток сепаратисты девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет. Об этом вечером в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг семь раз обстрелял опорные пункты ОС: из минометов калибра 82 мм - возле населенного пункта Гнутово; трижды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Новоселовка вторая, Верхнеторецкое, Чермалык; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи сел Пищевик и Лебединский; из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Опытное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое, из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также сообщается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

 

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