Сепаратисты за день трижды обстреляли позиции ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины по состоянию на 18.00 воскресенья, 11 ноября. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке.