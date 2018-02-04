Найти

04.02.2018

Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС

Источник: DW

Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз. "К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС", - говорится в новейшем стратегическом документе Еврокомиссии, о котором в воскресенье, 4 февраля, сообщает издание Die Welt.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе. По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в союз, но только если "они выполнят все необходимые условия".

Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только "при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки". Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии. К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.

В интервью в ноябре Йоханнес Хан заявил, что дверь в ЕС останется открытой и для Украины, Молдавии и Грузии, однако не сделал никаких прогнозов по срокам. "Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь", - подчеркнул он.

 
Новости раздела
Мир
04.02.2018
Президент Кипра переизбран на второй срок
В ходе второго тура Никос Анастасиадис одержал уверенную победу над представителем левых сил. Он останется у власти еще на пять лет.
Мир
03.02.2018
В новой ядерной доктрине США прогнозируют первый удар со стороны России
США опубликовали новую ядерную доктрину
Мир
03.02.2018
США продолжат давление на РФ для отвода сил и вооружений на Донбассе, - Мэттис
США продолжают поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность
Мир
03.02.2018
Российский издатель объявил себя спонсором кампании Собчак
Владелец русского Forbes Александр Федотов объявил, что согласился стать одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак. Она работает главным редактором в принадлежащем ему журнале L'Officiel.
Мир
03.02.2018
На турецкой границе стреляют в сирийских беженцев
Наступление сирийской и турецкой армий вызывают появление все новых беженцев в Сирии. Но на турецкой границе им не рады.
Мир
03.02.2018
Глава МИД Германии прокомментировал польский закон о вине за Холокост
Польский Сенат принял закон об ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Министр иностранных дел ФРГ указал, что никто не снимал с Германии вину за эти преступления.
Мир
03.02.2018
Протестующие разблокировали границу с Польшей
Протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини - Медыка" на украинско-польской границе завершилась. Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме
Мир
03.02.2018
Авиаудар по Сирии: РФ запустила ракету
В провинции Идлиб боевиками "Джебхат ан-Нусры" из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб".
Мир
03.02.2018
Москва попросила Украину открыть участки к выборам
Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве, а также в зданиях генеральных консульств России во Львове, Харькове и Одессе.
Мир
02.02.2018
Самый богатый человек на планете заработал больше 6 млрд долларов за вечер
Его состояние превысило 123 миллиарда долларов
Мир
02.02.2018
Трамп разрешил опубликовать секретный документ о ФБР
В меморандуме, подготовленном республиканцами, утверждается, что сотрудники ФБР превышали полномочия во время расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США.
Мир
02.02.2018
FAZ: Закон об отрицании причастности поляков к Холокосту угрожает свободе мнений
Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Мир
02.02.2018
Модель Вселенной. Самая детальная 3D-карта
Симулятор представляет Вселенную в виде космической паутины из газа и темной материи. IllustrisTNG позволяет не только проследить за развитием галактик, но и смоделировать будущее космоса.
Мир
01.02.2018
Сценарист сериала "Шерлок" посоветовал ждать новый сезон в следующем десятилетии
Новый сезон выйдет минимум через два года. Фото: кадр из сериала "Шерлок"
Мир
01.02.2018
ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить
Новый польский закон должен быть обязательно отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов", считает Арлем Дезир.
Мир
01.02.2018
В Индии хотят полностью запретить использование криптовалют
Правительство считает, что криптовалюты используют только в криминальных целях
Мир
01.02.2018
В Минфине США объяснили, на чем основан "кремлевский доклад": сайты, документы, рекорды, новостные сюжеты и секретные источники
Один из чиновников назвал список "копировать-вставить"
Мир
01.02.2018
Тереза Мэй предсказывает "золотой век" в отношениях с Китаем
В ходе визита Мэй в Пекин китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 млрд фунтов. Британский премьер выразила надежду на то, что Лондон и Пекин будут развивать стратегическое партнерство.
Мир
01.02.2018
В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ
Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.
Мир
31.01.2018
Кровавое суперлуние и затмение
Три лунных события произойдут в один день
Мир
31.01.2018
Король Испании в день своего 50-летия назначил наследника трона
Король выбрал старшую дочь
Мир
31.01.2018
Гужва попросил у властей Австрии политического убежища
Гужва получил документ о легальном пребывании в Австрии
Мир
31.01.2018
Соратников Навального приговорили к административному аресту
Руслана Шаведдинова арестовали на восемь суток по обвинению в "проведении акции без уведомления". Пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш приговорили к пяти суткам административного ареста..
Мир
31.01.2018
Габриэль требует от Израиля четкости в решения конфликта с палестинцами
Глава МИД ФРГ настаивает на том, чтобы в урегулировании конфликта с палестинцами Израиль придерживался ясной стратегии. Израильский премьер поблагодарил Берлин за вклад в поддержание безопасности в его стране.
Президент Кипра переизбран на второй срок | В России стали экономить на питании заключенных