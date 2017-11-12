Сербия открыла 45 дел против воевавших на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

В Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе. Об этом сообщила представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич.

По ее словам, производства были открыты в отношении лиц, которые попадают под действие ст. 386а Уголовного кодекса Сербии.

В 2016 года правоохранители выдвинули обвинения 24 лицам и вынесены приговоры 28 наемникам, принимавшим участие в военных конфликтах за рубежом.

Также отмечается, что в 2014 году Сербия ужесточила наказание для людей, принимающих участие в военных конфликтах за рубежом. Власти страны приняли решение бороться с теми, кто ездит на Донбасс воевать на стороне российских наемников, а также на стороне Исламского государства в Сирии.