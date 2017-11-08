Сербия срочно вызвала своего посла из Киева

Источник: 112.ua

Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича.

Сообщается, что Дачич планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними. В сербском МИД напомнили, что Сербия всегда поддерживала территориальную целостность Украины, в то же время, как отмечается, украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

Но в сербском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.

"Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своим международно-правовым обязательствам", - отметили в МИД Сербии.