Серийный "шоколадный" грабитель киевских банков отсидит 8 лет в тюрьме

Источник: Українські новини

Голосеевский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы Владислава Иваницкого, который грабил банки в Киеве и оставлял шоколадку на месте преступления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"В понедельник, 5 марта 2018 года, благодаря поддержке государственного обвинения прокуратурой города Киева к 8 годам лишения свободы осужден 50-летний уроженец Ивано-Франковской области, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины", - сказано в нем.

Прокурором в судебном заседании доказана причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно 22 разбойных нападений на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и 2 преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн гривен.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса.

Он осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.