Серию турниров в Таллинне назвали в честь живой легенды покера

Источник: Корреспондент.net

В начале апреля в Таллинне пройдёт необычная серия покерных турниров, получившая имя легендарного покериста Патрика Антониуса — PatrickAntoniusPokerChallenge.

В программе серии будет более 30 турниров с бай-инами от 60 евро до 25,000 евро! В том числе и Главное событие, чемпионат и турнир хайроллеров. Сам "виновник торжества" обещал сыграть в крупных турнирах и поучаствовать в дорогой кэш-игре вместе с другими звёздами покера. Кстати, эти баталии обещают транслировать в прямом эфире. Может случиться так, что Антониус даже выиграет турнир на своей "именной" серии.

"Очень приятно, что моим именем назвали покерную серию, — не скрывает удовольствия 38-летний Патрик. — Всё-таки я долго играл и многое повидал в покере, и мы постарались сделать турниры максимально интересными для их участников".

На серии в Таллинне будет действовать уже ставшее традиционным правило shortclock, когда на обдумывание решения отводится определённое количество времени. Правда, на PAPC это время будет увеличиваться в зависимости от того, какая стадия раздачи идёт. На префлопе оно будет короче, чем на флопе, тёрне и ривере.

Также почти во всех турнирах будет возможность сделать один повторный вход — ре-энтри, причём сделать это можно будет уже в поздней стадии турнира. Кроме этого, организаторы серии и сам Патрик обещают ещё много приятных и интересных новинок.

Свои первые призовые в живых турнирах Антониус заработал ещё 16 лет назад, когда многие нынешние звёзды покера были ещё детьми. Всего за оффлайн-карьеру Патрик выиграл почти $12 миллионов, и по этому показателю он с большим отрывом лидирует в списке самых успешных игроков Финляндии, а в мировом рейтинге занимает 56-е место.