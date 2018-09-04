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04.09.2018

Сессия Рады началась митингами у стен парламента

Источник: Корреспондент.net

Утром во вторник, 4 сентября, в первый день новой сессии Верховной Рады на площади Конституции в Киеве проходят митинги чернобыльцев и родственников тяжелобольных людей.

Участники митингов требуют от депутатов принять законопроект № 4442 по улучшению пенсионного обеспечения инвалидов-чернобыльцев и проект закона № 8035, которым предлагается увеличить финансирование программы лечения тяжелобольных за границей на 300 млн грн.

"В законопроекте предлагается увеличить финансирование программы лечения за границей на 300 млн грн. Всего на программу выделено 389 млн грн при потребности в более 700 млн грн. Выделенные средства закончились еще в конце мая. Родители онкобольных детей, которым жизненно необходима пересадка костного мозга, требуют обратить внимание на их детей ", - отметил председатель Национального движения За трансплантации Юрий Андреев.

Он отметил, что несколько родителей, дети которых нуждаются в трансплантации, уже более двух недель живут в палатках под Министерством здравоохранения.

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