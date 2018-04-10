Сестру "наркобарона", задержанную с кокаином на 2,5 млн грн и ружьем Meverick, отпустили под залог

Источник: Українські новини

Суд Запорожья во вторник отпустил под залог 520 тыс. гривен 41-летюю жительницу Запорожья, задержанную с 0,5 кг кокаина стоимостью 2,5 млн гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Золотоноша, сообщают Українські Новини.

По его данным, залог внесли физические лица, подозреваемая в наркоторговле уже покинула следственный изолятор.

"Сейчас она вышла из СИЗО благодаря гуманному законодательству и финансовой поддержке своих родственников", - написал он.

Золотоноша сообщил, что следователи готовят материалы по другим эпизодам наркоторговли и намерены еще раз подать ходатайство об избрании меры пресечения.

Также правоохранители проверяют происхождение внесенных в залог денег.