Сеть удивила собака с "человеческим лицом"

Источник: Корреспондент.net

Пользователей Сети удивили снимки пса, который является обладателем "человеческого лица". Благодаря фотографиям, опубликованным в Интернете, животное обрело популярность.

По словам владелицы пса, Шанталь Деджардин, она сама никогда не замечала сходства собаки с человеком.

По информации издания, пес принадлежит к породе ши-пу, которая была получена благодаря скрещиванию пуделя и ши-тцу.