"Сетки" Порошенко: Аваков рассказал о скандале

Источник: Корреспондент.net

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен приносить извинения за обнародованную им информацию об избирательных "сетках" кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию The Бабель.

"Следствие действует независимо от того, что думают политики. Извиняться за мою работу? Никогда. Хотите выразить недовольство действиями министра? Вносите в парламент заявление фракции о том, что надо отправить в отставку министра Авакова, ставьте вопросы на голосование - тогда я приду в парламент, предоставлю аргументы, и посмотрим на результат", - сказал он

По его словам, председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов допустил политическую ошибку, потребовав извинений после обнародованной информации об избирательных "сетках" Порошенко.

"Заявление господина Герасимова немного попахивает шантажом - мол, не расследуйте дела нашей партии. Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, и даже, Бог простит, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - сказал Аваков.

Он отметил, что министр внутренних дел обеспечивает процесс выборов, в том числе отсутствие фальсификаций. "И если один из кандидатов в президенты заявляет, что нардеп Сергей Березенко принимает участие в подкупе избирателей, то мы ведем расследование, и господин Березенко в нем фигурирует как потенциальный нарушитель закона", - привел пример глава МВД.

При этом он подчеркнул, что процессуальный статус Березенко не определен. "Расследование установит меру его участия – это нормальная ситуация для демократического общества", - сказал Аваков.

Как сообщалось, что МВД расследует несколько избирательных "сеток". Подобные производства в разной степени масштабности касаются 3-4 кандидатов, сообщил министр.