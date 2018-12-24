Северный поток-2 дошел до Швеции

Источник: Корреспондент.net

Судно Solitaireначало укладку труб газопровода Северный поток-2 в экономической зоне Швеции, сообщает издание Aftonbladet 24 декабря

По данным радиостанции Sveriges Radio, работы по укладке газопровода в этом районе продлятся до лета 2019 года, администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Днем ранее компания0оператор трубопровода Nord Stream AG сообщила, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало укладывать трубы Северного потока-2 в исключительной экономической зоне Финляндии.

В компании добавили, что в настоящее время уложено 370 километров Северного потока-2. Строительство идет по плану в соответствии с графиком, отметили там.

Против строительства Северного потока-2 выступают Украина, Польша, США. Администрация Дональда Трампа и он лично неоднократно призывали Германию и другие страны Европы отказаться от его строительства.