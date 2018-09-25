"Северный поток-2" сделает Германию полностью зависимой от российской энергии, - Трамп

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп предостерег Германию от риска полной энергетической зависимости от России.

Об этом он сказал в ходе заседания Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США), передают Українськi Новини.

"Зависимость от одного иностранного поставщика может сделать страну уязвимой для вымогательств и запугиваний. Поэтому мы признательны таким европейским государствам, как Польша, за то, что она возглавила строительство Балтийского трубопровода, чтобы страны больше не зависели от России для удовлетворения своих энергетических потребностей. Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если она незамедлительно не сменит свой курс", - сказал он.

Немецкая делегация встретила такие слова Трампа смехом.