Шахматная Олимпиада в Грузии: украинки вышли в лидеры

Источник: Українські новини

На шахматной Олимпиаде в Батуми завершился восьмой игровой день. Мужская сборная Украины потерпела поражение от Франции - 1,5:2,5. Решающим стало поражение Юрия Криворучко, тогда как Павел Эльянов, Руслан Пономарев и Антон Коробов свои партии свели вничью.

После восьми туров Украина набрала 11 очков и занимает 18-е место. Лидирует команда США, у который 15 баллов. Следом разместилась Польша (14 очков) и целый ряд команд, имеющих 13 баллов.

Женская команда порадовала победой над Арменией - 3:1. Анна Музычук и Анна Ушенина отпраздновали победы над своими соперницами, а Мария Музычук и Наталья Жукова довольствовались мировыми.

По итогам восьми туров Украина делит первое место с Китаем - обе команды имеют по 14 очков. Третье место делят между собой сразу пять команд, у которых в активе 13 баллов.