02.10.2018
Шахматная Олимпиада в Грузии: украинки вышли в лидеры
Источник: Українські новини
На шахматной Олимпиаде в Батуми завершился восьмой игровой день. Мужская сборная Украины потерпела поражение от Франции - 1,5:2,5. Решающим стало поражение Юрия Криворучко, тогда как Павел Эльянов, Руслан Пономарев и Антон Коробов свои партии свели вничью.
После восьми туров Украина набрала 11 очков и занимает 18-е место. Лидирует команда США, у который 15 баллов. Следом разместилась Польша (14 очков) и целый ряд команд, имеющих 13 баллов.
Женская команда порадовала победой над Арменией - 3:1. Анна Музычук и Анна Ушенина отпраздновали победы над своими соперницами, а Мария Музычук и Наталья Жукова довольствовались мировыми.
По итогам восьми туров Украина делит первое место с Китаем - обе команды имеют по 14 очков. Третье место делят между собой сразу пять команд, у которых в активе 13 баллов.
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