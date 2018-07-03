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03.07.2018

Шахтеры анонсируют масштабную акцию протеста

Источник: Корреспондент.net

Под стенами Верховной Рады и Кабинета министров в четверг, 5 июля, шахтеры проведут массовые митинги с требованием погасить долги по зарплате. Об этом во вторник, 3 июля, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Свое участие в акции уже подтвердили горняки Селидовуголь, Волыньуголь, Лисичанскуголь и других объединений.

"Я сегодня с коллегами профсоюза был на встрече у министра энергетики Игоря Насалика, и мы видим безответственное поведение министра. Две недели назад он говорил нам, что договорился с Президентом и законопроект №8362 будет проголосован, а он даже на бюджетном комитете не рассматривался. Теперь он уже не так оптимистично говорит, что уже на 90% уверен, что в четверг этот законопроект будет проголосован и он якобы с кем-то договорился. А нужен ли нам такой министр, если он обсадился "смотрящими", а задолженность по зарплате превысила 1 млрд гривен?" – сказал Михаил Волынец в ефире одного из телеканалов, объясняя причины недоверия к Минэнергоугля со стороны профсоюзов и шахтерских коллективов.

По мнению Волынца, именно бездействие министерства в кризисной ситуации и невыполняемые обещания со стороны министра Игоря Насалика подтолкнули шахтеров к тому, что они бастуют в регионах и массово идут с забастовкой на Киев. Под Верховной Радой и Кабмином горняки будут требовать от власти погашения многомесячной задолженности по заработной плате и увеличения инвестиций в угольную отрасль со стороны государства.

"Мы будем требовать от депутатов принятия законопроекта, поданного народным депутатом Михаилом Бондарем, который предусматривает увеличение бюджетного финансирования угольной отрасли на 2,8 млрд гривен. Это позволит в какой-то мере до конца года провести модернизацию шахт и обеспечить энергетическую безопасность страны, а также выплачивать зарплату шахтерам до конца года", – сообщил глава шахтерского профсоюза.

По словам Михаила Волынца, профсоюзы собирают еще больше шахтеров, чем в прошлый раз, когда вместе с афганцами и чернобыльцами горняки пошли на штурм Верховной Рады. Ожидается, что 5 июля в Киеве бастующие работники государственных шахт присоединятся к акции протеста железнодорожников.

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