"Шатдаун на годы". Трамп впервые обратился к нации

Источник: Корреспондент.net

Американский президент Дональд Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне политического кризиса, возникшего из-за вопроса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Несогласованность бюджета привела к шатдауну - частичной остановке работы правительства США, которая продолжается с 22 декабря. Шатдаун сказался на жизни простых американцев.

Обращение Трампа

Вечером 8 января президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором вновь пытался убедить представителей Демократической партии в Конгрессе, а также всех гражан США, в необхоимости 5,7 миллиарда долларов на строителсьтво стены. Обращение транслировали все ведущие телеканалы.

Демократы подерживают бюджет, в котором на усиление безопасности на границе с Мексикой и содержание пограничной службы отводится 1,6 миллиарда долларов. Но Трамп посчитал такую сумму неостаточной и объявил о частичном прекращении работы правительства.

В своем обращении, которе лилось десять минут, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты столкнулись "с растущим гуманитарным кризисом и кризисом безопасности" на границе с Мексикой.

"Сотрудники таможни и пограничной службы ежедневно сталкиваются с тысячами нелегальных иммигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию нашей страны. Нам не хватает мест для их содержания, и у нас нет возможности немедленно вернуть их на родину", - сказал Трамп.

Он обвинил демократов в игнорировании этой ситуации, подчеркнув, что наплыв террористов, преступников и наркотиков в США может остановить только стена на южной границе.

Трамп рассказал, что каждую неделю героин убивает не менее 300 американцев, отметив, что 90 процентов этого наркотика попадает в Штаты через южную границу.

"За этот год от наркотиков погибнет больше американцев, чем за всю вьетнамскую войну", - преупредил Трамп.

Президент также сообщил, что за ва года были арестованы 266 тысяч иностранцев с криминальным прошлым, в том числе, обвиненных или осужденных за 100 тысяч насильственных преступлений, 30 тысяч сексуальных преступлений и четыре тысячи убийств с особой жестокостью.

"Сколько еще крови должны пролить американцы до того, как Конгресс займется своей работой?", - спросил глава Белого дома.

Трамп заявил, что точно такие же стены в целях безопасности возводят вокруг своих домов политики и бывшие президенты.

"Кое-кто называет эту стену безнравственной. Но почему тогда политики строят стены и ворота вокруг своих домов? Они делают это не потому, что ненавидят людей снаружи этих стен, а потому что любят людей внутри них", - отметил он.

Америиканский президент призвал демократов вернуться к переговорам уже на этой неделе, но не селал никаких новых преложений и не проявил готовности идти на компромисс.

Ответ демократов

В обращении, которое американские телеканалы показали сразу же после выступления президента, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер дали резкий ответ. В шатауне они обвинили только Трампа.

Отметим, что опросы среди американцев показали, что в нынешнем кризисе они склонны винить презиента.

Оба лидера демократов обвинили Трампа в том, что он "искусственно создал кризис", частично остановив работу правительства, чтобы добиться выделения средств на строительство пограничной стены.

Пелоси сообщила о готовности членов Конгресса возобновить переговоры об укреплении безопасности на границе с Мексикой только, если Трамп возобновит финансирование работы федеральных министерств и ведомств.

"Факты таковы. Президент предпочел сделать заложниками очень важные для здоровья, безопасности и благосостояния американцев службы, а также лишить зарплаты 800 тысяч ни в чем не повинных рабочих по всей стране, многие из которых являются к тому же ветеранами", - сказала Пелоси.

Кроме того, сенаторы-демократы отказались поддерживать законопроекты администрации Трампа, если только они не касаются отмены шатдауна. Одним из первых не набрал голосов проект закона о санкциях против Сирии и тех, кто с ней сотрудничает.

Шатдаун и чрезвычайное положение

С 22 декабря в вынужденных неоплачиваемых отпусках нахоятся более 800 тысяч чиновников. Работу прекратили девять министерств, включая министерства финансов, внутренней безопасности, юстиции, Госдепартамент и несколько федеральных агентств в США.

После Нового года Трамп предупредил, что перерыв в работе правительства может продлиться "несколько месяцев и даже лет", если демократы не согласятся с его требованием.

На прошлой неделе сразу несколько источников в Белом доме сообщили американским СМИ, что президент Трамп рассматривает возможность объявления режима чрезвычайного положения, что позволило бы без одобрения Конгресса отдать распоряжение вооруженным силам о начале строительства заградительных сооружений на южной границе.