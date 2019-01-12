"Шатдаун" в США стал самым длительным в истории

Источник: Корреспондент.net

Частичная приостановка работы федеральных учреждений в США, начавшаяся 22 декабря 2018 года, побила предыдущий рекорд по продолжительности и стала самой длительной в истории страны.

Так, накануне в полночь по местному времени начался 22-й день нынешнего "шатдауна" и пока неясно, когда он закончится.

Ранее самым длительным периодом, когда госучреждения в США не работали или сотрудники выходили на службу, но не получали зарплату, был 21 день в 1995-96 гг. Тогда президентом США был Билл Клинтон.

На данный момент не функционирует примерно четверть федеральных учреждений США – около 800 тысяч человек либо временно без работы, либо остаются без зарплаты. В пятницу 11 января зарплату не получили охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР.