Шевченко останется тренером сборной Украины до 2020

Источник: Українські новини

Федерация футбола Украины (ФФУ) продлила контракт с тренером национальной сборной Андреем Шевченко до 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Федерации.

"Такое решение одобрил исполком Федерации футбола Украины на заседании, которое состоялось 21 июля в Одессе", - сказано в сообщении.

Так, было поддержано предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко и тренерами команды Андреа Мальдера, Мауро Тассотти и Педро Луисом Яро Регуеро с 31 июля 2018 года до июля 2020 года.

"Кроме того, исполком ФФУ поставил перед тренерским штабом национальной сборной задание - выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.