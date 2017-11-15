Шкатулку с "останками Будды" нашли в Китае

Источник: Корреспондент.net

В Китае археологи нашли тысячелетнюю керамическую шкатулку с прахом Будды Шакьямуни - основателя буддизма, говорится в журнале Chinese Cultural Relics.

Уверенности в том, что это действительно останки Сиддхартхи Гаутамы, умершего 2,5 тысячи лет назад, у археологов нет, но именно это гласит надпись на шкатулке.

"Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более двух тысяч фрагментов шариры, зубов и костей Будды и закопали их в зале храма", - говорит текст на шкатулке.

В буддизме шарирой называют кристаллические образования, оставшиеся после кремации тел Будды и святых.

В писаниях говорится, что после смерти и кремации Будды его останки были разделены между его учениками и членами царских семей. На протяжении 20 лет Юнжань и Чжимин якобы разыскивали обладателей останков и собирали прах Будды.

"Иногда они получали шариру в качестве пожертвования, иногда находили случайно, иногда покупали, а иногда получали в дар от людей, желавших продемонстрировать свою искренность", - говорится в тексте.

Кроме шкатулки с прахом ученые из Института культурного наследия и археологии провинции Ганьсу нашли также 260 статуй, имеющих культурное и историческое значение независимо от происхождения останков.

Статуи высотой в два метра были изготовлены между периодами правления династии Северная Вэй (386-534 годы) и империи Сун (960-1279 годы). В это время Цзинчжоу был крупным транспортным узлом в восточной части Шелкового пути, поясняют археологи.

Статуи изображают Будду, бодхисаттв (ищущих просветления), архатов (нашедших просветление) и Небесных Царей - буддистских божеств, оберегающих стороны света. Некоторые из них изображают лишь голову, некоторые - фигуру в полный рост.

На некоторых статуях есть надписи. Так, на одной из них указано, что она была создана 26 мая 571 года. В тексте упоминается "ученик Би Сенжин", возможно, именно он изготовил статую.

"[Я] понял, что я смущен (…) каждый день из-за моего восхищения Буддой, [я] вношу пожертвования, чтобы ваять статую Будды Шакьямуни, молясь о долголетии и...", - говорится в части расшифрованного текста.

Стои отметить, что это уже не первая находка "останков Будды". В прошлом году в буддистском храме в Нанкине археологи нашли ступу, в которой находилась теменная кость, предположительно принадлежавшая Сиддхартхе Гаутаме.

Возраст ступы составил тысячу лет, для ее изготовления использовались сандаловое дерево, серебро и золото. Ее высота равна 117 сантиметрам, а ширина - 45. Она хранилась в железном ящике, который был помещен в каменный сундук.

Храм был разрушен во время войны около 1,4 тысячи лет назад, император Чжэнь-цзун восстановил храм, после чего теменная кость Будды, а также останки других буддистских святых были захоронены в подземной усыпальнице храма.