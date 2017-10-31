31.10.2017
Шкиряк: Митинг под Радой обошелся в 43 млн
Источник: КорреспонденТ.net
На охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 миллиона гривен. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Сегодня министр внутренних дел дал приказ снять охрану и прекратить тратить огромные средства. За две недели этого фейкового сборища было потрачено 43 млн грн. Вдумайтесь в эту цифру", – сказал он.
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