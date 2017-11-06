Шкиряк об инциденте возле здания суда: Никто меня не бил, не дождутся

Источник: 112.ua

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что не будет обращаться в правоохранительные органы по поводу инцидента, который произошел возле здания Высшего специализированного суда. Об этом Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

"Какое избиение, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых. Не дождутся", - отметил Шкиряк.

"Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет и быть не может! Это полная глупость! Даже говорить об этом не стоит. Для этого нет необходимости", - добавил советник главы МВД.