06.11.2017
Шкиряк об инциденте возле здания суда: Никто меня не бил, не дождутся
Источник: 112.ua
Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что не будет обращаться в правоохранительные органы по поводу инцидента, который произошел возле здания Высшего специализированного суда. Об этом Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.
"Какое избиение, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых. Не дождутся", - отметил Шкиряк.
"Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет и быть не может! Это полная глупость! Даже говорить об этом не стоит. Для этого нет необходимости", - добавил советник главы МВД.
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