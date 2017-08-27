Найти

27.08.2017

"Школьное перемирие": 35 обстрелов, потерь нет

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне АТО на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки совершили 35 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

 

"Минувшие сутки в районе проведения АТО не были спокойны. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО. В большинстве случаев враг применял только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были не долговременные… В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Наибольшее число обстрелов зафиксировано вечером и ночью была на Приморском направлении. Здесь боевики 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов украинские позиции на подступах к Водяному, также были огневые провокации в районах Широкино и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток боевики дважды стреляли из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Зайцево и два раза украинские военные открывали ответный огонь. 

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут боевики вели огонь из стрелкового оружия в районе Станицы Луганской.

Новости раздела
Война
27.08.2017
"Школьное перемирие" в АТО: С полуночи боевики открывали огонь 8 раз, - штаб АТО
Активность боевиков уменьшена, однако продолжаются обстрелы Авдеевской промзоны и приморского направления
Война
25.08.2017
СМИ: Известный российский актер воюет на Донбассе
Актер Анатолий Пашинин стал добровольцем украинской армии.
Война
25.08.2017
Штаб: Под Мариуполем из-за обстрела погиб боец
Военный погиб в районе Талаковки.
Война
25.08.2017
На Донбассе началось "школьное" перемирие
Ожидается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.
Война
23.08.2017
На Донбассе договорились о прекращении огня
Перемирие наступит с полуночи 25 августа.
Война
21.08.2017
ВОЗ: Миллионы жителей Донбасса без медпомощи
В отчете Всемирной организации здравоохранения говорится об обстрелах медучреждений.
Война
20.08.2017
Штаб АТО: По Авдеевке били из гранатометов
Всего с полуночи зафиксировано 19 обстрелов.
Война
16.08.2017
ООН: 25% жителям Донбасса не хватает продуктов
На оккупированной территории 800 тысяч жителей испытывают дефицит продуктов.
Война
14.08.2017
Штаб: Техника с парада в Киеве поедет в АТО
Техника уже находится в резерве.
Война
14.08.2017
Обнародован текст отчета ГПУ об Иловайском котле
Отчет уже передан в Международный уголовный суд в Гааге.
Война
13.08.2017
Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел
Украинская сторона также заявляет, что противник два часа обстреливал позиции сил АТО под Авдеевкой из запрещенного оружия.
Война
12.08.2017
В ДНР заявили про обращение в ООН из-за угроз СБУ
Якобы СБУ угрожает родственникам воюющих сепаратистов.
"Школьное перемирие" в АТО: С полуночи боевики открывали огонь 8 раз, - штаб АТО | На Донбассе офицер выстрелил в пьяного АТОшника