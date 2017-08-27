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27.08.2017

"Школьное перемирие" в АТО: С полуночи боевики открывали огонь 8 раз, - штаб АТО

Источник: 112.ua

В зоне АТО на второй день "школьного перемирия" начиная с 00.00 боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных, обстрелы были хаотичными и ответный огонь не открывался. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на Facebook.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь. С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометов и другого тяжелого вооружения", - заявили в штабе АТО.

 

В то же время непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки на приморском направлении.

Боевики дважды применяли оружие в районе Авдеевской промзоны.

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