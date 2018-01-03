Шоколад в Украине теперь будет производиться по европейским стандартам качества

Источник: Українські новини

С 1 января 2018 года в Украине начали действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада. Эти требования должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Представительство ЕС в Украине.

Согласно европейским требованиям, шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% общего количества какао-продуктов.

В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. А белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и более 14% молочных продуктов.

"В отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", — отмечается в сообщении.

В случае несоответствия продукта европейским требованиям, он не сможет называться "шоколадом" или "шоколадным", а будет называться "сладкий батончик" или "глазурованная конфета".