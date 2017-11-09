09.11.2017
Шотландца судят за наученную зиговать собаку
Источник: Корреспондент.net
Шотландца Марка Мичана судят за мопса, которого он научил вскидывать лапу в нацистском приветствии, передает The New York Post. Мужчине вменяется в вину разжигание ненависти.
Мичан опубликовал видео, в котором показал, как натренировал пса своей девушки зиговать. При каждой команде "Зиг хайль!" собака вскидывает правую переднюю лапу.
В ролике также показано, как собака смотрит видео выступлений Адольфа Гитлера. Свои действия шотландец объяснил тем, что хотел разыграть свою девушку. Пес также реагировал на команду "пустить газ на евреев".
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