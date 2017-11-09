Шотландца судят за наученную зиговать собаку

Источник: Корреспондент.net

Шотландца Марка Мичана судят за мопса, которого он научил вскидывать лапу в нацистском приветствии, передает The New York Post. Мужчине вменяется в вину разжигание ненависти.

Мичан опубликовал видео, в котором показал, как натренировал пса своей девушки зиговать. При каждой команде "Зиг хайль!" собака вскидывает правую переднюю лапу.

В ролике также показано, как собака смотрит видео выступлений Адольфа Гитлера. Свои действия шотландец объяснил тем, что хотел разыграть свою девушку. Пес также реагировал на команду "пустить газ на евреев".