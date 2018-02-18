Штаб АТО: На Донбассе сегодня на мине подорвались двое боевиков - граждан России, один погиб

Источник: 112.ua

На Донбассе в воскресенье, 18 февраля, вблизи передовых позиций сил антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги на своих же минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков, граждан России. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию разведки.

По данным украинских военных, оба подорвавшихся относятся к т. н. "7-й отдельной мотострелковой бригады" НВФ.

"Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них – Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Второй – Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водникова, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.

В штабе не исключают, что СМИ боевиков попытаются обвинить ВСУ в нарушении перемирия, приписав гибель и ранение членов НВФ украинским военным.

"Еще один факт российского присутствия на Донбассе обнаружен. Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярных войск Российской Федерации", - сообщили в штабе АТО.

Отметим, СМИ боевиков "ДНР" 17 февраля сообщили о "предотвращении атаки украинских диверсантов и взятии одного человека в плен".