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20.08.2017

Штаб АТО: По Авдеевке били из гранатометов

Источник: КорреспонденТ.net

В воскресенье, 20 августа, по состоянию на 18:00 на Донбассе 19 раз обстреливали позициии ВСУ. Ранен один военный. 

Наибольшую активность врага зафиксирована на луганском направлении. Так, вблизи Новозвановки, выпустили по меньшей мере 24 мины калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, обстреляли позиции вблизи Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого. Вследствие минометного обстрела укреплений неподалеку Попасной украинский боец получил ранение.

На донецком направлении  дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по авдеевской промзоне, а неподалеку Песок применяли минометы различных калибров.

На мариупольском направлении с 82-мм минометов открывали огонь по позициям возле Павлополя и Чермалыка.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 19 августа в АТО было 30 обстрелов.

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