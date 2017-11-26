Штаб АТО попросил не распространять сведений о ходе боевых действий на Донбассе

Источник: 112.ua

Штаб АТО на Донбассе просит не разглашать информацию о происходящем в зоне боевых действий людей, которые сотрудничают с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Facebook заявил пресс-центр штаба АТО.

"Не распространять никакой информации и сведений, фото- и видео материалы, касающиеся хода тактических и оперативных действий (перемещение, смена позиций, развертывание подразделений, продвижение и тому подобное)", – говорится в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули, что несколько дней назад произошел прецедент, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал "информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих".

"Штаб АТО напоминает об административной и уголовной ответственности для военнослужащих за утечку секретной информации. Еще раз настойчиво просим не распространять никаких сведений о ходе антитеррористической операции!" – отметили в штабе.