25.02.2018
Штаб: На Донбассе погиб один боец, еще один ранен
Источник: Корреспондент.net
Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе 25 февраля обстреляли пять раз - в результате погиб один военные, еще один получил ранение. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook по состоянию на 18.00 в воскресенье.
Как отмечают в штабе, на луганском направлении сепаратисты использовали 82-мм минометы неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.
На донецком направлении сепаратисты из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия вели огонь вблизи Водяного, а из стрелкового оружия - в районе шахты Бутовка.
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