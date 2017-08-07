Штаб: На Донбассе уменьшилось количество обстрелов

Источник: КорреспонденТ.net

В штабе АТО сообщают об уменьшении количества обстрелов по сравнению со вчерашним днем. Тем не менее, ситуация на донецком направлении остается напряженной.

"Так, после полуночи, боевики трижды из разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. А около 2 часов ночи враг применял вооружение БМП неподалеку Песков. Кроме того, вновь грубо нарушая мирные договоренности, почти в 16 часов бандиты выпустили 3 мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.

Также в штабе добавили, что украинские саперы продолжают разминирование территории Донбасса несмотря на обстрелы. За минувшие сутки саперы обследовали свыше 8 га земли, изъяв при этом свыше более 100 взрывоопасных предметов.

Информации о раненых и погибших бойцах нет.