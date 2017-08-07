Найти

07.08.2017

Штаб: На Донбассе уменьшилось количество обстрелов

Источник: КорреспонденТ.net

В штабе АТО сообщают об уменьшении количества обстрелов по сравнению со вчерашним днем. Тем не менее, ситуация на донецком направлении остается напряженной.

"Так, после полуночи, боевики трижды из разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. А около 2 часов ночи враг применял вооружение БМП неподалеку Песков. Кроме того, вновь грубо нарушая мирные договоренности, почти в 16 часов бандиты выпустили 3 мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.

Также в штабе добавили, что украинские саперы продолжают разминирование территории Донбасса несмотря на обстрелы. За минувшие сутки саперы обследовали свыше 8 га земли, изъяв при этом свыше более 100 взрывоопасных предметов.

Информации о раненых и погибших бойцах нет.

Новости раздела
Война
04.08.2017
Миссия ОБСЕ попала под обстрел в Донецке
Война
30.07.2017
Военные заявили о затишье в зоне АТО
Война
22.07.2017
Сепаратисты не пускают патрули ОБСЕ в Новоазовск
Наблюдатели видят на блокпосту движение военных машин.
Война
13.07.2017
На полигоне под Чугуевом бойцы 54 ОМБР объявили голодовку
Война
12.07.2017
Если в Украине начнется большая война: кого первым призовут в армию
По данным Минобороны, Украина может срочно мобилизовать 130 тысяч военных
Война
01.07.2017
Сутки в АТО: боевики нарушили "хлебное перемирие" 35 раз, погиб военный
За минувшие сутки, 30 июня, боевики на Донбассе открывали огонь по украинским позициям 35 раз, в том числе и из запрещенного оружия.
Война
29.06.2017
Фото дня: долгожданное возвращение воинов АТО домой
В Одессе сегодня, 29 июня, военные моряки, представители волонтерских и ветеранских организаций, местных властей, родные, друзья и духовой оркестр встречали военнослужащих отдельного подразделения морской пехоты, которые вернулись после выполнения боевых задач на приморском направлении зоны проведения АТО
Война
28.06.2017
"Хлебное перемирие" на Донбассе: За сутки зафиксировано 11 вражеских обстрелов
За сутки в зоне АТО зафиксировано 11 вражеских обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих сегодня не было
Война
24.06.2017
На Донбассе началось "хлебное перемирие"
В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 24 июня вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным", так как связано с необходимостью уборки урожая
Война
24.06.2017
Возле патруля ОБСЕ прогремели взрывы
Война
24.06.2017
Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров
Война
22.06.2017
Кучма: Обмен пленными начнется 5 июля
Украина и боевики начнут обмен пленными 5 июля по результатам новой встречи Трехсторонней контактной группы в Минске
Миссия ОБСЕ попала под обстрел в Донецке | На Донбассе офицер выстрелил в пьяного АТОшника