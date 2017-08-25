Штаб: Под Мариуполем из-за обстрела погиб боец

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне проведения антитеррористической операции в районе Талаковки под Мариуполем в результате обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщил спикер штаба антитеррористической операции Анатолий Стельмах в эфире 112 Украина в пятницу, 25 августа.

"Уже с начала этих суток зафиксировано два обстрела наших позиций – это, в частности, вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб", – отметил Стельмах.