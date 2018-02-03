Штаб: За сутки ранены четыре бойца

Источник: Корреспондент.net

С начала суток, 3 февраля 2018 года, на Донбассе по состоянию на 19.30 зафиксированы четыре обстрела со стороны сепаратистов. В результате чего получили ранения два бойца ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На линии соприкосновения вновь не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности", – говорится в сообщении.

В частности, указано, что на Луганском направлении враг из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское.

Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции у Лозового, а из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцевого.

В свою очередь, по данным ведомства, на Донецком направлении более 20 мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.

"С начала суток зафиксированы 4 обстрела наших опорных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований. Вследствие вражеских обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – заявили в штабе.